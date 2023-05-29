Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dışişleri Bakanlığı: 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz'

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, " Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapıyoruz. Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bölgede gerilimin azaltılması, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yöntemi, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasıdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Kosova Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title