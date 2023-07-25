Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıları Kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların sürmesini en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de (25 Temmuz) biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir. Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" denildi.