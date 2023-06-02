Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlandı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türk Dışişleri, Asırların Diplomasi Birikimi" programı düzenlendi. Programda Türk diplomasi tarihi hakkında bilgiler verildi ve fotoğraf sergisi açıldı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve Büyükelçi Armağan İnci Ersoy ile farklı ülkelerin İstanbul'da bulunan misyonlarının temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğince "Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türk Dışişleri, Asırların Diplomasi Birikimi" programı düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Hariciye Teşkilatının temellerinin atılmasının 500'üncü yılı, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve Büyükelçi Armağan İnci Ersoy ile farklı ülkelerin İstanbul'da bulunan misyonlarının temsilcileri katıldı.

Usluer, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının Cumhuriyetin 100'üncü, Türk Hariciyesinin de 500'üncü yılı olduğunu hatırlatarak "Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı seri halde sempozyum ve konferanslar düzenliyor. Bunların ilki İstanbul Üniversitesi, ikincisi ise Medeniyet Üniversitesinde düzenlendi. Bir üçüncüsü de bugün Dışişleri Bakanlığımızın İstanbul Yerleşkesi olan Müşir Fuat Paşa Yalısı'nda düzenleniyor." dedi.

Usluer, "Bu benim için anlamlı bir etkinlik. Çünkü İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak ilk diplomatik ilişkilerin başlatıldığı şehir. Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya gibi ülkeler ilk sefaretlerini İstanbul'da kurdular. Bugün o sefaretler başkonsolosluk yerleşkeleri olarak kullanılıyor. Bugüne gelindiğinde de İstanbul diplomasinin merkezi olmayı sürdürüyor. Birçok uluslararası anlaşma ve konferans İstanbul'da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Program, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri, Asırların Diplomasi Birikimi" isimli fotoğraf sergisi ile başladı. Sergide, 16. yüzyıldan bugüne Türk hariciyesinin önemli şahsiyetlerinin ve olaylarının minyatür ve fotoğraflarına yer verildi.

Programda konuşan Büyükelçi Ersoy, Türk tarihinde diplomasinin her zaman var olduğuna vurgulayarak II. Mehmed döneminde kurulan fakat kayıtlı ilk arşiv belgesi 500 yıl önceye dayanan Reisül Küttablık (Katiplerin Başkanı) makamının Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun bir sembolü kabul edildiğini dile getirdi. Ersoy, buna benzer makamların Osmanlı öncesinde kurulan Türk devletlerinde de bulunduğunu aktardı.

Türk diplomasi tarihi hakkında bilgiler veren Ersoy, "Biz tarihimize hep Osmanlı'nın Reisül Küttablık makamının, Dışişleri Bakanlığı'na dönüştüğünü söyleyerek başlıyoruz, ama diplomatların müzakere etmeyi ve arabuluculuk yapmayı nasıl öğrendiklerini, diplomatik yazışma becerilerini nasıl geliştirdiklerini bilmiyorduk. Bu bizim için çok ilginç bir çalışmaydı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Osmanlı'nın uzun bir süre sadece yeni bir sultan tahta geçtiğinde veya özel günlerde elçiler gönderdiğini ifade ederek "İlk yerleşik diplomatik misyon 1793 yılında Londra'da kuruldu. Dolayısıyla 1793 tarihi, tam teşekküllü bir dışişleri bakanlığına sahip olmak açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda bağımsız bir dışişleri bakanlığına sahip olmak biraz daha zaman alacaktı ve bu tarih 1836'dır." şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye'nin 257 yurt dışı temsilciliği ile en geniş diplomatik misyona sahip ilk 5 ülkeden biri olduğunun altını çizen Ersoy, "Bunlardan birini 2018 yılında Latin Amerika'da açma şerefine nail oldum. Ancak Türk diplomatik misyonlarının bu kadar geniş bir diplomatik ağa sahip olması bizim için yeni değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce, dünyanın dört bir yanındaki Türk konsolosluklarının sayısı bugünkü rakama yakındı. Tüm dünyada 228 konsolosluğumuz vardı." dedi.

Konuşmaların ardından Piyanist-Müzikolog Prof. Dr. Evren Bilge Kutlay, "Kültürel Diplomasi ve Müzik" başlıklı açıklamalı konserinde, diplomatik açıdan önem arz eden tarihi besteleri icra etti.

Program, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nin yemek ikramı ile sona erdi.