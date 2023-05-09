Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bugün sabah saatlerinde Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı. Bakanlık'tan bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerince bugün (9 Mayıs) Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."