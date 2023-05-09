Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze saldırılarını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını lanetledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.