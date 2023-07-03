Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Cenin'deki baskınlarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskınları kınadı, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.