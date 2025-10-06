Haberler

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki 14 Vatandaşımızın Tahliyesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşının yarın Ürdün üzerinden tahliyesi için çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumut Filosu'na gerçekleştirilen müdahale sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü

"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.