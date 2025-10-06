Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki 14 Vatandaşımızın Tahliyesi İçin Çalışmalar Sürüyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumut Filosu'na gerçekleştirilen müdahale sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.