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Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı. Bakanlık, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi ve bu tür nefret eylemlerini önlemek için gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Dünya

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