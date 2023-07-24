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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yapılan Saldırıları Lanetledi

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kopenhag'da bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.' ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag'da bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Dünya

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