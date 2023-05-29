Dışişleri Bakanlığı: 30 yıl sonra da yabancı düşmanlığı artmaya devam ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 30 yıl önce Almanya'nın Solingen şehrinde düzenlenen ırkçı saldırıdan bu yana Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının artmaya devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatlarını kaybeden 5 vatandaşın, alçak saldırının 30'ıncı yılında rahmet ve saygıyla anıldığı belirtilerek, "Söz konusu saldırının 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle bugün Solingen'de düzenlenecek anma törenlerine Bakan Yardımcımız Sayın Yasin Ekrem Serim katılacaktır. Bu vesileyle, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve Solingen saldırısında aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç'i de hürmet ve rahmetle yad ediyoruz" denildi.Açıklamada ayrıca, ırkçılıkla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine yer verilerek "Solingen saldırısından bu yana geçen 30 yılda yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da artmaya devam ettiğini kaygıyla izliyoruz. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, sadece belirli bir topluma ve bireylere değil, tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.