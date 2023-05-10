Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Suriye" konulu toplantıyla ilgili açıklama: Toprak bütünlüğünü vurguladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'da yapılan Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Bakan, "Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüşlerin altyapısının iş birliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" dedi.