Dışişleri Bakanı Kıbrıs Toplantısına Katılacak

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Dışişleri Bakanlığı, Bakanın 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek Kıbrıs konulu toplantıya katılacağını açıkladı. Toplantıda, Cenevre'deki önceki toplantıda mutabık kalınan iş birliği alanındaki ilerlemeler değerlendirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya iştirak edecektir. Söz konusu toplantıda, geçtiğimiz mart ayında Cenevre'de tertiplenen benzer formatlı toplantıda Ada'daki iki tarafın üzerinde mutabık kaldıkları altı iş birliği alanında kaydedilen gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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