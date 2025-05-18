Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması amacıyla Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi ikinci toplantısına başkanlık etti. 2024 yılına kadar ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi' ikinci toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından, 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi' ikinci toplantısına başkanlık ettiler. Bakan Fidan toplantı kapsamında yaptığı konuşmada, "Tarihi ve beşeri bağlarımızla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklara karşı ispat etmiştir. Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz" dedi.

Bakan Fidan konuşmasında, Suudi Arabistan ile 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İkili ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini teşkil eden Koordinasyon Konseyinin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 'Prens Suud ElFaysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü' arasındaki Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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