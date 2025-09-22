Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türk Evi'nde görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
