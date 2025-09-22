Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türk Evi'nde görüştü.