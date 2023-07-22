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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ile son dönemde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Karadeniz Pakistan Dünya Haberler

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