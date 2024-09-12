Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Taşkent'e yaptığı ziyaret kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Bakan Fidan, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Bu gerçekten çok önemli bir ziyaretti. Sayın Mirziyoyev'in Haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanımız ile almış olduğu kararların takibi için yapılan bir ziyaretti" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarete ve yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçekten çok önemli bir ziyaretti. Sayın Mirziyoyev'in Haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanımız ile almış olduğu kararların takibi için yapılan bir ziyaretti. Bu formatta Türkiye-Özbekistan makamları ilk defa bir araya geliyor. Ben Dışişleri Bakanı olarak yanımda İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı arkadaşlarımızla beraber buraya geldik. Muhataplarımızla çok ciddi görüşmeler yaptık, ortak görüşmeler. Görüşmelerin sonunda ortak yol haritası imzaladık. İstihbarat, güvenlik, askeri iş birliği alanı, kültür iş birliği alanı, ekonomik iş birliği alanı, eğitim dahil olmak üzere, özellikle somut alanlarda ne zaman, hangi işleri yapacağız, bunların bir yol haritasını çıkarttık. Çok verimli oldu. Az önce de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildik, orada da stratejik ilişkilerimizin tekrar üstünden geçtik. Türkiye-Özbekistan stratejik ilişkileri ve stratejik bütünleşmesi nasıl gidiyor her alanda onu gözden geçirdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Mirziyoyev'in siyasi iradesi olduğu sürece, Türkiye ve Özbekistan tarihsel yolculuğuna devam edecek."