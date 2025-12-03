Haberler

Bakan Fidan, Romanya ve Bulgaristanlı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Romanya ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile toplantıya katıldı.




