Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.