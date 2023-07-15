Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'ya ziyarette bulunacak

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetiyle Malezya'ya ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapılması planlanıyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetiyle Malezya'ya ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetine icabetle 15-16 Temmuz tarihlerinde, Malezya'yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Ziyaret vesilesiyle kapsamlı stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Hakan Fidan Malezya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title