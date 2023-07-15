Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'ya ziyarette bulunacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetiyle Malezya'ya ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapılması planlanıyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetiyle Malezya'ya ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in davetine icabetle 15-16 Temmuz tarihlerinde, Malezya'yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Ziyaret vesilesiyle kapsamlı stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.