Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'da kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Ayrıca Bakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.
Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya