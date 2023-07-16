Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'da kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Ayrıca Bakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile de görüştü.