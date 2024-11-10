Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Maldivler Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.