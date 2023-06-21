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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere gittiği Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Fidan ayrıca, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere gittiği Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Fidan ayrıca, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Fidan bir dizi temasta da bulundu. Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından görüşmelerden fotoğraf paylaştı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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