Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ ile Türkiye'nin Güvenliği Üzerine Görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ile Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi dile getirdi. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.