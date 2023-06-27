Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Kurban Bayramı etkinliğine katıldı

Karadağ İslam Birliği'nin düzenlediği Kurban Bayramı etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Podgoritsa'da Karadağ İslam Birliği'nin Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği etkinliğe iştirak etti ve Rifat Fejzic ile görüştü. Etkinliğe Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de katıldılar" denildi.