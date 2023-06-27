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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Kurban Bayramı etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Kurban Bayramı etkinliğine katıldı

Dünya Haberleri

Karadağ İslam Birliği'nin düzenlediği Kurban Bayramı etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı ile görüştü.

p> Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ İslam Birliği'nin Kurban Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Podgoritsa'da Karadağ İslam Birliği'nin Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği etkinliğe iştirak etti ve Rifat Fejzic ile görüştü. Etkinliğe Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de katıldılar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kurban Bayramı Hakan Fidan Karadağ Dünya Haberler

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