Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail değil Filistinliler ve bölge ülkeleri güvenlik tehdidi altında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Gazze saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir" dedi.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu;

"İstikrarlı siyasi ve ekonomik yapısıyla Ürdün, Ortadoğu jeopolitiğinde her zaman hesaba katılması gereken bir ülkedir. Ürdün'ün bölgenin güvenliğine ve barışına yapacağı katkılara her daim ihtiyaç duyulan bir aktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgemizde yaşanan krizler hem Türkiye'yi hem Ürdün'ü çok yakından ilgilendirmekte. Bu nedenle Türkiye olarak Ürdün ile düzenli istişarelere çok büyük önem vermekteyiz."

"İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışması asla kabul edilemez. İsrail'in kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla yaptıkları yayılmacılık, işgalden başka bir şey değildir. Her savaştan, her krizden sonra İsrail'in topraklarını genişletmesi bunun en somut kanıtıdır. İsrail, Batı Şeria'da 'yerleşim' diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistin topraklarını çalmaktadır.

Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerekmekte. Sadece İsrail'in güvenliğinden söz eden Filistinlilerin maruz kaldığı güvenlik tehdidini görmezden gelen bir anlayış, bölgeye barış değil savaş getirmekte."

"Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladık. Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması için vereceği geçici tedbir kararının kalıcı ateşkes için fırsat yaratmasını temenni ediyoruz."

"Baştan beridir söylediğimiz gibi, bölgemizde daha fazla soruna ve çatışmaya ihtiyaç yok. Gazze'deki savaşın ne yazık ki bölgesel tırmanmayı artırdığını görüyoruz. Yaşanan gerilimin Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e de yansıdığını gördük. Bütün bunlara ilaveten ve bunlardan da ayrı olarak maalesef son iki gündür Pakistan ve İran arasında vuku bulan gelişmeleri de endişeyle yakından takip ediyoruz."

"Her iki ülke de Suriye'de yaşanan iç savaştan ziyadesiyle etkilenmiştir. Hem mülteci sorunu, güvenlik sorunu uzun yıllardır devam etmekte. Bu sorunların giderilmesi konusunda iki komşu ülke olarak 'ne yapabiliriz' bunu etraflıca görüştük ve bundan sonra ilişkilerimizi bu sorun etrafında nasıl devam ettiririz onu da görüşme, tartışma imkanımız oldu."

"Türkiye-Ürdün karma ekonomik komisyonu ilk toplantısını önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyoruz."