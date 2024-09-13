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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşları ile birlikte Madrid'de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşları ile birlikte Madrid'de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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