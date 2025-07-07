Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi sırasında Brezilya'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Fidan, Türkiye'nin diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındığı, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin bölgesindeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceklerini söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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