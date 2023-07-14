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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildi

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleşen kabulde, Fidan'ın bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Dünya

Joko Widodo Hakan Fidan Dünya Haberler

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