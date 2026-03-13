Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya ve Singapur Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade ettiler.

