Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Lavrov ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı. İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı

Trump'tan yeni hamle! İki ülke için gümrük vergisi kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.