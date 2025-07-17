Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Merkezinde Kıbrıs Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı için New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, burada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle BM Genel Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya