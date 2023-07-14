Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Japon ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Japon ve Norveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ayrı ayrı görüştü.