Dışişleri Bakanı Fidan: Türk Dünyası Kıbrıs Türkünün Yanında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz" dedi.

Ankara'da Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) üç önemli üyesi Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki tesis edip büyükelçi atamıştı.

Üç devlet, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan'da gerçekleştirdikleri zirvede, yalnızca Türkiye'nin tanıdığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacaklarını açıklamışlardı.

Bu gelişme, Kıbrıs sorunu konusunda tamamen farklı pozisyonda olan Türkiye ve AB çekişmesinde Brüksel ve Kıbrıs Cumhuriyeti lehine bir süreç olarak yorumlanmıştı.

Türkiye ve Türk tarafının son dönemde güçlendirdiği Kıbrıs sorununa "iki devletli çözüm" fikrinin zarar gördüğü de kaydedilmişti.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ise Türk devletlerinin "Rum tarafıyla ilişkileri" konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söylemişti.

Tatar, bazı TDT üyelerinin AB ile yaptığı anlaşmayla ilgili, "Türk devletleri, Rum tarafıyla ilişkilerine biraz daha dikkat etmeli" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Muhalefet partileri, TDT üyelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne büyükelçi atamasını hükümetin Kıbrıs politikasının iflası olarak değerlendirmişlerdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde büyükelçilik açma kararını ilk açıklayan ülke Kazakistan olmuştu.

Ocak ayında bu yöndeki kararını ilan eden Kazakistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti, aynı ayın sonlarında karşılıklı büyükelçi atamasını gerçekleştirmiş ve büyükelçilik binası açma konusunda da uzlaşmışlardı.

Özbekistan ise Kazakistan'dan bir ay önce Aralık 2024'te İtalya'daki büyükelçisini Kıbrıs Cumhuriyeti'ne akredite büyükelçi olarak ilan etmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile 1997 yılında diplomatik ilişki tesis eden Özbekistan, böylece ilk kez bu ülkeye büyükelçi atamış olmuştu.

Türkmenistan da İtalya Büyükelçisi'ni 31 Mart itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ne akredite büyükelçi olarak atayarak bu yönde ilk adımını atmıştı.