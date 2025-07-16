Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan ile Görüşerek İstikrarı Ele Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi. Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.