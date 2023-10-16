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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.