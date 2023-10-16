Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.
FİLİSTİN MESELESİ MASADAYDI
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Dünya