Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de iyi bir gelişme. Dileğimiz odur ki; örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, kısa bir aradan sonra tekrar Bağdat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Bağdat ile Ankara arasında çok yoğun bir iş birliği mesaisi olduğunu belirten Bakan Fidan, "Her konuda kurumlarımız yoğun bir şekilde iş birliği yapmakta, meseleleri çok profesyonel bir şekilde ele almakta ve çözüm odaklı çalışmaktalar. Malumunuz, 2024 yılında Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi ziyarette imzaladığımız çok sayıda anlaşma vardı. Bu anlaşmaların takip edilmesi, hayata geçirilmesi fevkalade önemlidir. Arada kurduğumuz ortak çalışma komiteleri ile güvenlik, enerji, su, ticaret, gümrük, ulaştırma gibi birçok konuda gerçekten yoğun çalışmalarımız var" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLARAK IRAK'A DESTEĞİMİZ TAM'

Zamanın ruhunun bölgede barışı, kalkınmayı, karşılıklı entegrasyonu ve iş birliğini gerektirdiğini söyleyen Fidan, "Parçalanma, bölünme, birbirimize rakip olma, birbirimizin ayağına çelme takma değil. Geri kalan medeni dünyanın yaptığını bizim bu bölgede yapmamamız için hiçbir sebep, hiçbir engel yok. Bölgemiz gerçekten olağanüstü kaynaklara sahip. Gerek yer altı gerek yer üstü kaynakları, coğrafyası, insanı, medeniyeti, kültürü, inancı ve tarihi birikimiyle aslında uygun stratejileri hayata geçirdiğimizde, bölgeyi yeryüzü cennetine, bir refah, istikrar ve dünyanın geri kalanına katkı yapan coğrafyaya dönüştürmememiz için hiçbir sebep yok" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ın son yıllarda çok acı aşamalardan geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür, bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha emin adımlar atan bir Irak görüyoruz. Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik katkımız, desteğimiz tamdır. Bu noktada yapılan bütün çalışmaları destekliyoruz. Elimizden ne gelirse katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde, Irak'ın komşusu olan Türkiye'nin de komşusu olan Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Irak ve Türkiye olarak, diğer bölge ülkeleriyle birlikte Suriye konusunda neler yapabiliriz, bu konuda da birlikte çalışıyoruz. Bölge ülkeleri olarak bizim iş birliğini en üst düzeye çıkartıp aramızdaki güveni çok muhkem ve sağlam bir hale getirerek kalkınma yolunda adımları bir an önce atıp, barış ve huzur içerisinde bölgede yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz tabii ki Irak'taki siyasi liderliğin, başta Sayın Sudani olmak üzere diğer siyasi partilerin Şii, Sünni, Kürt hangi grup olursa olsun, hiç fark etmiyor, hepsinin bu vizyona destek vermelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız da altını çiziyor: Bölgemizdeki sorunları yine biz bölge ülkeleri olarak, bölge halkları olarak bir araya gelip kendimiz çözeceğiz. Dışarıdan kurtarıcı beklemeyeceğiz. Bizim gücümüz, kapasitemiz, vizyonumuz buna yeter. Bunu yaparsak, dünyanın geri kalanına da daha az yük oluruz; hatta kendimiz katma değer üretiriz."

'BİR SU ANLAŞMASI İMZALAYACAĞIZ, BU ANLAŞMA FEVKALADE ÖNEMLİ'

Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında su anlaşması imzalanacağını dile getirerek, bu anlaşmanın çok önemli olduğunu bildirdi. Fidan, "Karşımızda böyle bir vizyonu paylaşan bir ortak hükümet olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın meslektaşımın ifade ettiği gibi bir su anlaşması imzalayacağız. Bugün Sayın Başbakan'ın huzurunda gerçekten bu anlaşma fevkalade önemli. İki ülke tarihinde ilk defa hayata geçecek. Biliyorsunuz, uzun yıllardır Türkiye ve Irak suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeydi. İki buçuk sene önce yaptığım bir ziyarette Sayın Başbakan'la mutabık kaldığımız bir husus vardı: İki etaplı bir yol takip edecektik. Birincisi, Türkiye-Irak arasındaki suyun kullanımına ilişkin nasıl daha iyi bir yöntem bulunabileceği; ikincisi ise Irak'taki su altyapısının, sulama sistemlerinin ıslahına yönelik nasıl beraber çalışılabileceğiydi. Bu iki kulvarda da iki buçuk yıldır çok yoğun çalışmalar yapıldı. Huzurlarınızda Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuları hayata geçirmede büyük emeği oldu. Bugün atacağımız imzalar inşallah Irak'taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır. Irak tarihinde yapılan en büyük altyapı yatırımı olacaktır. Bu aslında Irak hükümetinin vizyoner yaklaşımını, halkın refahına ve iyiliğine olan iradesini, vizyonunu da ortaya koyacak bir çalışma. İnşallah bu hayata geçer geçmez, biz su sorununun önemli bir ayağını da halletme yolunda bir adım atmış olacağız. Bizden önceki nesillerin yaşadığı birtakım sorunları, inşallah bizden sonraki nesiller yaşamayacak" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ KONUSUNDA YOĞUN İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'

Türkiye ve Irak arasında, enerji konusunda yoğun iş birliği olduğuna dikkat çeken Fidan, "Petrol boru hattının tekrar çalışmaya başlamış olması önemli bir gelişme. Türkiye ve Irak olarak enerji alanlarında başka neler yapabiliriz, gaz ve elektrik olmak üzere, o konularda da yoğun görüşmeler var. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız çalışıyor. Bu konuda biz de Dışişleri Bakanlıkları olarak gerekeni yapmak için adımlar atıyoruz" dedi.

Bakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu istikamette gittiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de iyi bir gelişme. PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı almış olması hiç şüphesiz olumlu bir gelişme. Türkiye'deki silahlı faaliyetlerine son vermesi, bizim açımızdan fevkalade önemli. Fakat dileğimiz odur ki, beklentimiz de o; örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli. Irak'ta şu anda çok büyük alanları işgal etmekte. Burada tabii ki Irak makamlarıyla yakından çalışıyoruz. Irak makamlarına huzurlarınızda da teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki iş birliklerinden ötürü hem Bağdat hem Erbil bu konuda bizimle yakın bir iş birliği içerisinde. Ama dediğim gibi, sadece Türkiye'de değil; Irak ve Suriye'de de, hatta İran'da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı, güvenliği ve dış güçlerin müdahalesini engellemek açısından oldukça önemli bir husustur."

'11 KASIM'DA YAPILACAK OLAN SEÇİMLERİN IRAK HALKINA VE BÖLGEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

İki ülke halkının yüzyıllardır beraber, yan yana yaşadığının altını çizen Fidan, modern zamanlarda aradaki bu köklü tarihsel bağları daha iyi noktalara taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak halkına, Irak devletine ve Irak hükümetine desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Devletimizin desteği tamdır. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, 11 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin Irak halkına ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Irak, demokrasisinin olgunluğunu gösterecek bir seçim olacak. İnşallah barış ve huzur içerisinde Irak halkı kendi iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben şimdiden seçimlerde yarışan bütün partilere başarılar diliyorum. Türkiye, Irak halkının iradesine saygı duymaktadır. Nasıl Sayın Sudani ile fevkalade verimli çalıştık, inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden bu misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Gün boyu hem Sayın Başbakan'la hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem de diğer Iraklı çok değerli yetkililerle, kardeşlerimizle görüşmelerimiz olacak. Burada da daha stratejik konuları, bazen de daha taktik konuları detaylıca ele alma imkanımız olacak. Yeri geldikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben değerli kardeşime, meslektaşıma tekrar misafirperverliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI: IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDA SU KONUSUNDA TARİHİ BİR ANLAŞMA İMZALANACAK

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de ülkesinin Türkiye ile coğrafi ve tarihi güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydederek, iki ülke arasında su yönetimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalanacağını ifade etti.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, "Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk" dedi.

Bakan Hüseyin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusuna da değinerek, "Irak olarak, Türk hükümetiyle PKK arasında yürütülen müzakereleri güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda anlaşmaya varılmasını diliyoruz. Irak topraklarında PKK'ya bağlı silahlı unsurlar var. PKK'nın yönetim kadrosu, örgütün lağvedileceğini duyurdu, silahlı unsurları da lağvedilecek. PKK'lıların bulunduğu Mahmur ve Sincar'da güvenlik ve istikrar için iki tarafın da somut çözüme varmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.