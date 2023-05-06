Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği geçici olarak Port Sudan'a taşındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin, "Büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar vesaire diğer tüm malzemeleri Büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de Hızlı Destek Kuvvetleri ile öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, Büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlarımız özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirinde bir yaralanma yok, araçta hasar var" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar şehrin tam ortasında gerçekleşiyor. Bizim Büyükelçiliğimizin olduğu caddede, sokaklarda da bu çatışmalar bazen şiddetlenerek devam ediyor. O nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlarımıza bazı hizmetleri vermekte istediğimiz hızı yakalayamadık. Mesela birkaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşımızın misyonumuza, Büyükelçiliğimize gelmesinde bile zorluk çektik.

Dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır üzerinden, daha çok Etiyopya üzerinden ve Port Sudan üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik.

Büyükelçiliğimizin güvenliği, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun, geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle Büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar vesaire diğer tüm malzemeleri Büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de Hızlı Destek Kuvvetleri ile öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, Büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlarımız özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Bunu kim yaptı, neden yaptı, iki tarafla da görüşmeler devam ediyor. Büyükelçimiz ile de telefonda görüştüm. Herhangi bir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma yok. O yüzden hiç kimse endişe etmesin. Arkadaşlarımız oradan hemen çekildiler, daha güvenli bir yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı da alıp Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız."