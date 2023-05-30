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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, gelecek dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken New York Dünya Haberler

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