Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Dubrovnik Forumu'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dubrovnik Forumu'na katılmak üzere Hırvatistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, bu yıl 'Küresel Değişimde Yön Bulma' temasıyla düzenlenecek olan Dubrovnik Forumu'na katılmak üzere 7-8 Temmuz 2023 tarihlerinde Hırvatistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay ayrıca, forum marjında muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.