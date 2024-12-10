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Diplomaside Suriye trafiği! Bakan Yaşar Güler'den kritik görüşme

Diplomaside Suriye trafiği! Bakan Yaşar Güler'den kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından diplomasi trafiği de hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştüğünü açıkladı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Bugün yapılan görüşmede Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de yaşanacak olası gelişmeler ele alındı. MSB'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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