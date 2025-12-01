Diplomasi İçin Kritik Bir Hafta: AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Açıklamalarda Bulundu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Diplomasi için önemli bir hafta olabilir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu. Kallas, ABD ve Ukrayna arasında barış müzakereleri kapsamında yapılan görüşmelerin zorlu fakat verimli geçtiğini duyduklarını bildirdi.

Rusya'nın barış istemediğini söyleyen Kallas, Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlendirmeleri gerektiğini aktardı. Kallas, dün ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonuçlarını henüz bilmediklerini, bugün Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın bakanları bilgilendireceğini belirtti. Kallas, "Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir. Dün ABD'deki görüşmelerin zorlu ama verimli geçtiğini duyduk" ifadelerini kullandı.