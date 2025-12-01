Haberler

Diplomasi İçin Kritik Bir Hafta: AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin zorlu ama verimli geçtiğini belirtti. Rusya'nın barış istemediğini ifade eden Kallas, Ukrayna'nın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Diplomasi için önemli bir hafta olabilir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu. Kallas, ABD ve Ukrayna arasında barış müzakereleri kapsamında yapılan görüşmelerin zorlu fakat verimli geçtiğini duyduklarını bildirdi.

Rusya'nın barış istemediğini söyleyen Kallas, Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlendirmeleri gerektiğini aktardı. Kallas, dün ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonuçlarını henüz bilmediklerini, bugün Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın bakanları bilgilendireceğini belirtti. Kallas, "Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir. Dün ABD'deki görüşmelerin zorlu ama verimli geçtiğini duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Trump MR sorularına sinirlenip muhabire ağır şekilde hakaret etti

Trump MR sorularına sinirlenip muhabire ağır şekilde hakaret etti
Mardin'de genç adam başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç adam aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.