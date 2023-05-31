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Dikkatsiz sürücü aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu

Dikkatsiz sürücü aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu

Dünya Haberleri

ABD'nin Georgia eyaletinde dikkatsiz sürücü, park halindeki çekici rampasına çıkarak metrelerce uçtu. Sürücünün kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

- Dikkatsiz sürücü aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu

GEORGIA - ABD'nin Georgia eyaletinde dikkatsiz sürücü, park halindeki çekici rampasına çıkarak metrelerce uçtu. Sürücünün kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Valdosta kentindeki otoyolda film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Hızla gelen aracın sürücüsü, park halindeki çekiciyi fark etmeyip rampasının üzerinden uçtu. Yaklaşık 36 metre ilerleyen araç havada takla attıktan sonra yan şeritte seyir halindeki başka bir araca çarptı. Ağır hasar alan araç birkaç metre ilerledikten sonra durabildi. O sırada olay yerinde bulunan polis ekibi, sürücünün yardımına koştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta meydana gelen kazada kadın sürücünün ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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