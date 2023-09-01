Didim açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan motor yatta bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında motor yatta bir grup yabancı uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Durdurulan motor yattaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.