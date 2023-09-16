Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Durdurulan bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya