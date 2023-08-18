Diaoshuilou Şelalesi'nin çeşitli görüntüleri
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin, son zamanlarda daha fazla yukarı kaynak suyunun gelmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzarası izleyenleri büyülüyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.
1. Diaoshuilou Şelalesi'nin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin, son zamanlarda daha fazla yukarı kaynak suyunun gelmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzarası izleyenleri büyülüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya