Deyrizor'da PKK/YPG ile Araplar Arasında Çatışmalar Yaşanıyor

TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bir kısmını terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altında tuttuğu alanda çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/ Ypg ile güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilimde teröristlerin, grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine, terör örgütüyle Araplar arasında çatışmalar patlak verdi.

PKK/YPG'li teröristler, Habil'i Haseke ilinde alıkoyduktan sonra Deyrizor'daki Araplar, İzbe, Muheymidyye, Rubeyda ile Meamel köylerinde örgütün sözde yol kontrol noktalarıyla karargahlarına saldırdı.

Bunun üzerine PKK/YPG, Rakka ili ile Haseke'nin Şeddadi ilçesinden Deyrizor'da işgalinde tuttuğu alanlara çok sayıda takviye konvoyu gönderdi.

Söz konusu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Diğer yandan, Habil'in kardeşi Celal el-Habil, sosyal medya platformlarında PKK/YPG'li teröristleri tehdit ettiği video yayımladı.

Görüntü kaydında "Sarı DEAŞ'lılara sesleniyorum. Alıkoydukları kişileri serbest bırakmazlarsa bölgeyi onlar için cehenneme çevireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Arka planda gerilim yükseliyor

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/ Pkk'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde askeri meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

"Askeri meclisteki" silahlı Araplar ile PKK/YPG'ye bağlı sözde askeri polis arasında 25 Temmuz 2023'te çatışmalar yaşanmıştı.

Sahneye sürülen Sanadid Güçleri ve Deyrizor "askeri meclisi"

Deyrizor "askeri meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor.

Sanadid Güçlerini ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretinden Araplar oluşturuyor.

Deyrizor Askeri Meclisinin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçlerinin ise 2-3 bin civarında silahlı unsurunun olduğu belirtiliyor.