Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmaların devam ettiği bildirildi. Çatışmaların sebebi, örgütün sözde grup komutanını alıkoyması oldu. Bölge halkı ise sözde Askeri Meclise destek veriyor.

TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bir kısmı terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgalinde olan alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/ Ypg ile örgütün güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilim, örgütün, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine iki gün önce çatışmaya dönüştü.

Deyrizor "Askeri Meclisi" ile PKK/YPG arasındaki çatışmalar, merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerinde sürüyor.

Sözde Askeri Meclise bağlı silahlı kişiler, söz konusu köylerde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karargahlarına saldırdı.

Bölge halkı da sözde Askeri Meclise destek veriyor

Diğer yandan, terör örgütünün işgalindeki Deyrizor'un batı ve kuzey kırsalındaki köylerde halk yolları kesti.

Halkın el-Sur beldesinde örgütün sözde karargahına düzenlediği baskında en az 10 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Bölgenin en büyük aşiretlerinden el-Akidat'a bağlı el-Bukeyyir aşiretinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Ahmed el-Habil'i serbest bırakması için 12 saat süre verdi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan alanlardaki Deyrizorlu aşiretler, sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde, illerinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlayan harekete destek verdiklerini duyurdu.

Arka planda gerilim yükseliyor

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/ Pkk'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde Askeri Meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

"Askeri Meclis"teki silahlı Araplar ile PKK/YPG'ye bağlı sözde askeri polis arasında 25 Temmuz'da çatışmalar yaşanmıştı.

Sahneye sürülen Sanadid Güçleri ve Deyrizor "Askeri Meclisi"

Deyrizor "Askeri Meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor.

Sanadid Güçleri'ni ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretinden Araplar oluşturuyor.

Sözde Deyrizor Askeri Meclisi'nin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçleri'nin ise 2-3 bin civarında silahlı unsurunun olduğu belirtiliyor.