Deyrizor'da PKK/YPG destekli gruplar arasında çatışma çıktı

Suriye'nin Deyrizor ilinde PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde gerilim artıyor. PKK/YPG güdümündeki Deyrizor Askeri Meclisi ile askeri polis arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var. Durumu kontrol altına almak için PKK/YPG takviye teröristler gönderdi.

TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bir kısmını terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altında tuttuğu alanda, ABD ve YPG/ Pkk destekli Araplar içinde gerilim artıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/ Ypg güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclisi grubu ile yine örgütün kontrolündeki "askeri polis" arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Deyrizor'un batı kırsalında el-Sur köyünde çıkan çatışmada "askeri meclis"ten iki silahlı unsur öldü.

"Askeri meclis" unsurları bunun üzerine köydeki sözde askeri polisin karargahını kuşattı.

Terör örgütü PKK/YPG da durumu yatıştırmak ve kontrol altına almak için köye Haseke ilinden takviye teröristler gönderdi.

Arka planda gerilim yükseliyor

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde askeri meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis bu nedenle, Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

Saha kaynaklarına göre, "askeri meclisin" sözde polis unsurlarıyla çatışmasında bu rahatsızlık etkili oldu.

"Askeri meclisteki" silahlı Araplar, alan hakimiyetlerini sözde polise karşı koyarak gösterdi.

Sahneye sürülen Sanadid Güçleri ve Deyrizor "askeri meclisi"

Deyrizor "askeri meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretleri Araplarından oluşuyor.

Sanadid Güçlerini ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretindeki Araplar oluşturuyor.

Deyrizor Askeri Meclisinin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçlerinin ise 2-3 bin civarında silahlı unsuru olduğu değerlendiriliyor.