Deutsche Bahn'dan Ailelere Kötü Haber: Toplu Rezervasyon Sistemi Kaldırıldı

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Almanya'nın Deutsche Bahn demiryolu şirketi, ailelere yönelik toplu rezervasyon sistemini kaldırarak ek ücret uygulamasına geçti. Bu değişiklik, çok çocuklu aileleri olumsuz etkilerken, kamuoyunda geniş tepkilere neden oldu. Uzmanlar, çocukların güvenliği ve aile içi huzur için birlikte oturmanın önemini vurguluyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn (Alman Demiryolları), ailelerin birlikte ve uygun fiyata seyahat etmesini kolaylaştıran toplu rezervasyon sistemini kaldırdı. Yeni uygulama kapsamında, artık her aile bireyi için ayrı ayrı koltuk rezervasyonu yapılması ve ek ücret ödenmesi gerekiyor.

Yapılan değişiklik, özellikle çok çocuklu ve ekonomik olarak dezavantajlı aileleri olumsuz etkilerken, kamuoyunda geniş tepkilere neden oldu. Daha önce yalnızca 10,40 euro karşılığında beş kişiye kadar aile bireyini kapsayan toplu rezervasyon hizmeti artık sunulmayacak.

Yeni sistemin yaz tatili öncesinde yürürlüğe girmesi, tatil planları yapan aileler için mağduriyet yaratırken, sosyal medyada birçok kullanıcı Deutsche Bahn'ı "aile dostu olmamakla" suçladı. Almanya'da araba sahibi olmayan ya da küçük çocuklarla uzun yolculuk yapamayan aileler için trenler önemli bir ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, çocukların güvenliği ve aile içi huzurun sağlanması açısından birlikte oturmanın kritik olduğunu vurguluyor.

Alman Demiryolu yetkilileri ise kararı savunarak, eski sistemin çoğunlukla yalnız seyahat eden bir yetişkin ve bir çocuk tarafından istismar edildiğini belirtti. Ancak kamuoyunda bu açıklama ikna edici bulunmadı. Şirketin bu kararı, "aile dostu" imajına zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilirken; aileler, toplu rezervasyon uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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